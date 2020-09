«Destri» di Gazzelle, testo e significato del nuovo singolo (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il lockdown Gazzelle ha pubblicato una canzone, Ora che ti guardo bene, con il doppio scopo di abbracciare i fan con un brano di speranza e, ancora più nobile, di raccogliere fondi per l'ospedale Spallanzani, istituto di Romaì in prima linea durante l'emergenza di Covid19. Adesso, invece, ci stuzzica con Destri, nuovo singolo disponibile disponibile in streaming e digitale da venerdì 25 settembre. «Non è colpa mia», ha scritto il cantautore sui social, posando davanti a scritte sui muri che portavano lo stesso messaggio, quello che, in realtà, è proprio un verso della canzone Destri. Anche il titolo è la parte del ritornello, dove i «Destri» sono i pugni contro il muro per sfogare la rabbia e la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il lockdownha pubblicato una canzone, Ora che ti guardo bene, con il doppio scopo di abbracciare i fan con un brano di speranza e, ancora più nobile, di raccogliere fondi per l'ospedale Spallanzani, istituto di Romaì in prima linea durante l'emergenza di Covid19. Adesso, invece, ci stuzzica condisponibile disponibile in streaming e digitale da venerdì 25 settembre. «Non è colpa mia», ha scritto il cantautore sui social, posando davanti a scritte sui muri che portavano lo stesso messaggio, quello che, in realtà, è proprio un verso della canzone. Anche il titolo è la parte del ritornello, dove i «» sono i pugni contro il muro per sfogare la rabbia e la ...

