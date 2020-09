Destiny 2 Oltre la Luce richiederà di scaricare nuovamente l'intero gioco 'per salvare spazio' (Di venerdì 25 settembre 2020) L'espansione Oltre la Luce di Destiny 2 sarà disponibile nel mese di novembre e quando arriverà Bungie consiglia caldamente di riscaricare di nuovo il gioco. Prima di mettervi le mani nei capelli, il consiglio è per una giusta causa.Come vi avevamo precedentemente dichiarato, Bungie ha lavorato in questi mesi al gioco in modo da snellirlo quanto più possibile rimuovendo alcuni contenuti e ottimizzandone altri. In questo modo le dimensioni di installazione di Destiny 2 si ridurranno del 30-40% a causa di una "combinazione di eliminazione di contenuti inutilizzati o sostituiti", ottimizzazioni delle dimensioni di installazione e spostamento di alcuni contenuti nel Destiny Content Vault. Quindi, a seconda della piattaforma, il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) L'espansioneladi2 sarà disponibile nel mese di novembre e quando arriverà Bungie consiglia caldamente di ridi nuovo il. Prima di mettervi le mani nei capelli, il consiglio è per una giusta causa.Come vi avevamo precedentemente dichiarato, Bungie ha lavorato in questi mesi alin modo da snellirlo quanto più possibile rimuovendo alcuni contenuti e ottimizzandone altri. In questo modo le dimensioni di installazione di2 si ridurranno del 30-40% a causa di una "combinazione di eliminazione di contenuti inutilizzati o sostituiti", ottimizzazioni delle dimensioni di installazione e spostamento di alcuni contenuti nelContent Vault. Quindi, a seconda della piattaforma, il ...

Eurogamer_it : #Destiny2 Oltre la Luce vi chiederà di riscaricare tutto il gioco 'per salvare spazio'. - GamingTalker : Destiny 2, Oltre la Luce forzerà i giocatori a riscaricare il gioco, ma alla fine peserà molto di meno… - Console_Tribe : Destiny 2: Oltre la Luce, un nuovo trailer mostra Europa - - GamingTalker : Destiny 2 Oltre la Luce, ci sarà il tempo meteorologico dinamico su Europa, non mancheranno le tempeste di neve… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #Destiny2OltrelaLuce, un trailer per presentare il satellite Europa che farà da sfondo alla nuova espansione del titolo… -