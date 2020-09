Deputato bacia il seno della compagna in video conferenza, è scandalo: “Mi dimetto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Un parlamentare ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dopo che, nel corso di una discussione in streaming alla camera dei deputati nazionale argentina Una scena a dir poco oscena mostrata al termine di una diretta streaming che, però, non si era interrotta. È costata il posto ad un Deputato, costretto a dimettersi dopo che … L'articolo Deputato bacia il seno della compagna in video conferenza, è scandalo: “Mi dimetto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Un parlamentare ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dopo che, nel corso di una discussione in streaming alla camera dei deputati nazionale argentina Una scena a dir poco oscena mostrata al termine di una diretta streaming che, però, non si era interrotta. È costata il posto ad un, costretto a dimettersi dopo che … L'articoloilin, è: “Mi dimetto” NewNotizie.it.

