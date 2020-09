Demon's Souls per PS5 disponibile al pre-order su Amazon Italia (Di venerdì 25 settembre 2020) Demon's Souls tornerà in un remake su PS5 come saprete e, da ora, è possibile procedere al pre-order del gioco sviluppato da Bluepoint attraverso Amazon Italia.Il remake per PS5 è stato annunciato nel mese di giugno con un trailer e il gioco in versione next-gen sfoggerà incredibili caricamenti istantanei, grazie alla velocità dell'SSD della console.Demon's Souls è presente sulle pagine di Amazon al prezzo di 80,99 € e sarà disponibile al lancio di PS5, il 19 novembre 2020.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)'stornerà in un remake su PS5 come saprete e, da ora, è possibile procedere al pre-del gioco sviluppato da Bluepoint attraverso.Il remake per PS5 è stato annunciato nel mese di giugno con un trailer e il gioco in versione next-gen sfoggerà incredibili caricamenti istantanei, grazie alla velocità dell'SSD della console.'sè presente sulle pagine dial prezzo di 80,99 € e saràal lancio di PS5, il 19 novembre 2020.Leggi altro...

Eurogamer_it : Su #Amazon Italia è disponibile il pre-order di #DemonsSouls per #PS5. - DensetsuPodcast : Avete ascoltato l'ultima puntata? Per voi sarà Demon's Souls la Killer App di PlayStation 5? #bealegend… - bifio86 : Finalmente Amazon Italia ha reso prenotabile con il prime Demon's Souls, si attende a breve la stessa sorte per Spi… - IGNitalia : Aperti i preordini di Demon's Souls Remake per PS5 @IGNitalia - MaryEEvee_ : Demon's Souls Remake è la prima esclusiva PS5: uno sguardo al gameplay -

Ultime Notizie dalla rete : Demon Souls Demon's Souls Remake, l'anteprima Multiplayer.it Demon's Souls: l'esclusiva PS5 è disponibile per il preorder su Amazon

Se siete tra i fortunati utenti che hanno avuto modo di prenotare una PlayStation 5 dotata di lettore disco, sappiate che è da oggi possibile procedere al preorder dell'edizione fisica di Demon's Soul ...

PS5 è un centro assicurato ma le promesse infrante di Sony stanno erodendo la fiducia - articolo

Mentre l'evento PS5 terminava con l'annuncio di un prezzo aggressivo sia per PS5 con lettore che per la Digital Edition, una data di uscita scaglionata (in Europa arriva una settimana dopo rispetto ag ...

Se siete tra i fortunati utenti che hanno avuto modo di prenotare una PlayStation 5 dotata di lettore disco, sappiate che è da oggi possibile procedere al preorder dell'edizione fisica di Demon's Soul ...Mentre l'evento PS5 terminava con l'annuncio di un prezzo aggressivo sia per PS5 con lettore che per la Digital Edition, una data di uscita scaglionata (in Europa arriva una settimana dopo rispetto ag ...