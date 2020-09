Dehli-Londra in 70 giorni | è pronto l’itinerario di lusso

Leggi su newsagent

(Di venerdì 25 settembre 2020) Si sale in India con Bus-to-London e si scende in Gran Bretagna non prima di aver attraversato diciotto paesi e decine di città. Nella speranza che la pandemia di qui al prossimo maggio – quando si prevede la partenza del primo viaggio – sia terminata, sarà la linea di autobus più lunga al mondo. Sarà una sorta di crociera su strada, una traversata epica di 20mila km. Il primo bus non low cost Se siamo soliti pensare alle tratte in bus come una forma di turismo low cost, questa volta saremo smentiti, perché il progetto promosso da Adventures Overland è tutt’altro: i biglietti costeranno intorno ai 15mila euro e quelli in vendita per il primo viaggio saranno solamente venti. L’itinerario La stazione di partenza sarà quella di Delhi e si punterà verso il Myanmar, a Est, prima di giungere in Thailandia per la ...