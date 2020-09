De Silvestri | “A Bologna nuovi stimoli La Nazionale? Migliorerò”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la partita col Milan di lunedì, ilha ufficialmente presentato Lorenzo De. Il terzino destro ha parlato in conferenza stampa: “La scelta delè stata mia, era quello che volevo dopo gli anni al Torino, società che ringrazio. Avevo bisogno die qui è possibile. Ho trovato un ambiente dinamico e all’avanguardia. Il primo impatto è stato molto positivo. Cosa ci siamo detti col mister? Appena arrivato ho fatto un colloquio singolo con lui. Mi ha detto ciò che si aspetta da me, dentro e fuori dal campo. Se cambia qualcosa con la difesa a quattro? Per me è un ritorno alle origini, torno a fare il terzino destro, il mio vero ruolo. Il mio primo obiettivo è mantenere la tenuta fisica, gli altri sono gli stessi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri Bologna

Bologna, 25 settembre 2020 – “Ho deciso di venire qui e ne sono sempre stato convinto: ho dovuto aspettare la scadenza del mio contratto con il Torino ma comunque mi sono sempre allenato per farmi tro ...BOLOGNA - Aspettando Supryaga, fino alla fine, “ma alle cifre che ci sembrano proporzionate per un ragazzo giovane che non dà garanzie tecniche immediate e nessuno conoscerebbe se non avessimo cercato ...