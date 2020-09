DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni turche: Sanem ha una nuova fiamma (Di venerdì 25 settembre 2020) Sanem viene investita da Yigit Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Sanem sarà messa sotto da un’auto. La Aydin verrà investita mentre aspetterà il taxi per tornare a casa. La sua agitazione sarà dovuta alla notizia di Can che ha intenzione di andarsene per sempre da Istanbul. Alla guida della macchina, ci sarà un bel ragazzo, che si dimostrerà abbastanza premuroso nei confronti dell’aspirante scrittrice, portandola al pronto soccorso e aspettando con ansia sue notizie in sala d’attesa dell’ospedale. Ovviamente l’affascinante fotografo non sarà per nulla contento che un a persona estranea vegli sulla donna che ama. Tuttavia, successivamente i due faranno una scoperta sconvolgente. Di cosa si ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)viene investita da Yigit Ledi– Le Ali del, rivelano chesarà messa sotto da un’auto. La Aydin verrà investita mentre aspetterà il taxi per tornare a casa. La sua agitazione sarà dovuta alla notizia di Can che ha intenzione di andarsene per sempre da Istanbul. Alla guida della macchina, ci sarà un bel ragazzo, che si dimostrerà abbastanza premuroso nei confronti dell’aspirante scrittrice, portandola al pronto soccorso e aspettando con ansia sue notizie in sala d’attesa dell’ospedale. Ovviamente l’affascinante fotografo non sarà per nulla contento che un a persona estranea vegli sulla donna che ama. Tuttavia, successivamente i due faranno una scoperta sconvolgente. Di cosa si ...

