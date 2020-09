DayDreamer | anticipazioni 26 settembre | Can e Sanem finiscono sui giornali scandalistici

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 262020 su Canale 5 torna l’appuntamento con ‘-Le ali del sogno, la serie tv turca che racconta la storia d’amore tra Can Divit eAydin. Le trame riprenderanno dal momento in cui i due protagonisti saranno di nuovo fidanzati. Entrambi però decideranno, almeno per il momento, di tenere segreta la loro relazione. I loro buoni propositi andranno all’aria, nel momento in cui Aylin scoprirà tutto e non esiterà a divulgare la notizia ai. Come reagirà la madre di, trama 26: i pettegolezzi su Can eL’attesa per i numerosissimi fan di, la serie turca torna nel pomeriggio ...