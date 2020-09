Dal Vomero a Las Vegas: la storia del Re del poker italiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiQuando si parla di poker si pensa subito alla scintillante Las Vegas e ai suoi lussuosi casinò internazionali, ma forse non tutti sanno che alcuni dei più grandi giocatori di poker sono italiani. Un esempio è Dario Sammartino: napoletano verace e semplicemente l’italiano più vincente nella storia del poker. Nato nel 1987 al Vomero, un quartiere difficile che cerca di emergere attraverso dei progetti artistici, per lui il poker iniziò come passatempo mentre frequentava la facoltà di economia e lavorava come PR in alcuni locali napoletani. Ma ci mise poco a capire quale fosse la sua strada, e cominciò ben presto a dedicarsi al poker in maniera seria con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiQuando si parla disi pensa subito alla scintillante Lase ai suoi lussuosi casinò internazionali, ma forse non tutti sanno che alcuni dei più grandi giocatori disono italiani. Un esempio è Dario Sammartino: napoletano verace e semplicemente l’più vincente nelladel. Nato nel 1987 al, un quartiere difficile che cerca di emergere attraverso dei progetti artistici, per lui iliniziò come passatempo mentre frequentava la facoltà di economia e lavorava come PR in alcuni locali napoletani. Ma ci mise poco a capire quale fosse la sua strada, e cominciò ben presto a dedicarsi alin maniera seria con ...

Miti_Vigliero : RT @occhio_notizie: I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per liberare le auto dal peso dei rami e per mettere in sicurezza la zona. Fortu… - occhio_notizie : I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per liberare le auto dal peso dei rami e per mettere in sicurezza la zona. F… - Willow33391 : @SonnyBarzini Io stesso vengo dal Sud Italia. Vomero Napoli. Conosco Cosenza molto più a valle rispetto alla mia ci… - GiovanniBussett : RT @DiegoA20_17_38: Sono del vomero, ho una laurea, sono uno stimatissimo professionista e sono meridionalista Napoletano. La mia cultura n… - DiegoA20_17_38 : Sono del vomero, ho una laurea, sono uno stimatissimo professionista e sono meridionalista Napoletano. La mia cultu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Vomero Bomba d'acqua a Napoli, alberi crollano sulle auto in sosta al Vomero Il Mattino Maltempo, pioggia e vento creano grossi disagi in tutta Napoli

Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco.

Nubifragio a Napoli, ragazza rimasta ferita dal crollo di un gazebo

Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Stato di allerta a Napoli per il violento nubifragio ...

Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco.Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Stato di allerta a Napoli per il violento nubifragio ...