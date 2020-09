“Da Becciu soldi dell’Obolo di San Pietro alla coop del fratello”. Il cardinale “dimissionato” da Papa Francesco: “Dove sta il male?” (Di venerdì 25 settembre 2020) L’accusa nei confronti del cardinale Angelo Becciu è durissima. Secondo quanto riporta L’Espresso, l’allora sostituto della Segreteria di Stato a cui ieri Papa Francesco ha chiesto di dimettersi da prefetto della Congregazione delle cause dei santi e rinunciare ai diritti del cardinalato ha dirottato più volte i soldi della Cei e dell’Obolo di San Pietro in direzione di suoi familiari. Ma Becciu si dice pronto a querelare il settimanale accusandolo di aver scritto “falsità assolute”. Finanziamenti a fondo perduto in favore della cooperativa Spes, braccio operativo della Caritas di Ozieri, in provincia di Sassari, diocesi originaria di Becciu, di cui titolare e rappresentante legale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) L’accusa nei confronti delAngeloè durissima. Secondo quanto riporta L’Espresso, l’allora sostituto della Segreteria di Stato a cui ieriha chiesto di dimettersi da prefetto della Congregazione delle cause dei santi e rinunciare ai diritti del cardinalato ha dirottato più volte idella Cei e dell’Obolo di Sanin direzione di suoi familiari. Masi dice pronto a querelare il settimanale accusandolo di aver scritto “falsità assolute”. Finanziamenti a fondo perduto in favore dellaerativa Spes, braccio operativo della Caritas di Ozieri, in provincia di Sassari, diocesi originaria di, di cui titolare e rappresentante legale ...

