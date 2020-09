Cuccarini – Parisi, nuovo scontro social: “Chi è contrario ai matrimoni e alle adozioni gay è omofobo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Attraverso il suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini replica alle dichiarazioni rilasciate da Tommaso Zorzi sul suo conto ed Heather Parisi si insinua nella querelle… Lorella Cuccarini è finita nuovamente nuovamente al centro di una polemica per le sue posizioni sui diritti LGBT. Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi, parlando con Stefania Orlando nella Casa del … L'articolo Cuccarini – Parisi, nuovo scontro social: “Chi è contrario ai matrimoni e alle adozioni gay è omofobo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Attraverso il suo profilo Instagram, Lorellareplicadichiarazioni rilasciate da Tommaso Zorzi sul suo conto ed Heathersi insinua nella querelle… Lorellaè finita nuovamente nuovamente al centro di una polemica per le sue posizioni sui diritti LGBT. Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi, parlando con Stefania Orlando nella Casa del … L'articolo: “Chi èaigay è omofobo” NewNotizie.it.

Adnkronos : #Parisi vs #Cuccarini: 'Chi è contrario ad adozioni e matrimoni gay è omofobo' - annatomasi1 : RT @Corriere: Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” - doppiaC66 : @flayawa @Corriere Se libertà di pensiero vuol dire tutto ciò che vuoi non vedo perché la Parisi non possa dire che… - donpas52 : RT @Corriere: Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” - paolo__pvr : RT @Corriere: Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” -