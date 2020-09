Cristina Chiabotto per l’anniversario del matrimonio organizza una bella sorpresa al marito (Di venerdì 25 settembre 2020) Cristina Chiabotto ha festeggiato il primo anniversario di nozze con il marito Marco Roscio, e la Chiabotto ha organizzato una serata di coppia al cinema. La sorpresa organizzata per il marito prevedeva la visione in una sala completamente vuota e riservata solo a loro di una pellicola romantica: “Che sia una cosa sola”, tratta da una storia vera. Ovvero il film sulle loro nozze. Lei si commuove e piange, lui brinda e guarda gli allestimenti realizzati per la coppia nel salotto cinematografico di Torino. “Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 25 settembre 2020)ha festeggiato il primo anniversario di nozze con ilMarco Roscio, e lahato una serata di coppia al cinema. Lata per ilprevedeva la visione in una sala completamente vuota e riservata solo a loro di una pellicola romantica: “Che sia una cosa sola”, tratta da una storia vera. Ovvero il film sulle loro nozze. Lei si commuove e piange, lui brinda e guarda gli allestimenti realizzati per la coppia nel salotto cinematografico di Torino. “Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto dire unaspeciale per chi amo alla follia ...

