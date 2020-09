Covid, volontari sani infettati per accelerare sul vaccino: il test in Gran Bretagna fa discutere (Di venerdì 25 settembre 2020) volontari sani deliberatamente infettati con il nuovo Coronavirus per testare l’efficacia dei vaccini sperimentali anti-Covid. Secondo quanto rivela il prestigioso quotidiano Financial Times, la Gran Bretagna ha intenzione di ospitare i primi ‘Human challenge trials’. La proposta era già stata lanciata qualche mese fa, suscitando molte polemiche e riserve di natura etica. Nonostante tutto, il Governo britannico vorrebbe andare avanti e partire con la sperimentazione, per accelerare l’arrivo di vaccini efficaci. Il test dovrebbe partire a gennaio, in una struttura di quarantena a Londra. Secondo il giornale finanziario della City, circa 2mila candidati si sarebbero già iscritti attraverso ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)deliberatamentecon il nuovo Coronavirus perare l’efficacia dei vaccini sperimentali anti-. Secondo quanto rivela il prestigioso quotidiano Financial Times, laha intenzione di ospitare i primi ‘Human challenge trials’. La proposta era già stata lanciata qualche mese fa, suscitando molte polemiche e riserve di natura etica. Nonostante tutto, il Governo britannico vorrebbe andare avanti e partire con la sperimentazione, perl’arrivo di vaccini efficaci. Ildovrebbe partire a gennaio, in una struttura di quarantena a Londra. Secondo il giornale finanziario della City, circa 2mila candidati si sarebbero già iscritti attraverso ...

