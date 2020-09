Covid, salta il Carnevale di Rio per la prima volta dopo 100 anni (Di venerdì 25 settembre 2020) La pandemia di Covid fa saltare il Carnevale di Rio: l’evento non era mai stato annullato dal 1912. La speranza è nel vaccino. Si temono gravi ripercussioni sull’economia del Paese. La nuvola di incertezza che aleggiava in merito al Carnevale di Rio de Janeiro, a causa chiaramente della drammatica pandemia di coronavirus, si è infine … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) La pandemia difare ildi Rio: l’evento non era mai stato annullato dal 1912. La speranza è nel vaccino. Si temono gravi ripercussioni sull’economia del Paese. La nuvola di incertezza che aleggiava in merito aldi Rio de Janeiro, a causa chiaramente della drammatica pandemia di coronavirus, si è infine … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

