Covid: obbligo mascherine anche all'aperto in Calabria

ANSA, - CATANZARO, 25 SET - Torna la mascherina obbligatoria all'aperto per tutto il giorno anche in Calabria. La presidente della Regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza che "per la ...

RobertoBurioni : Mike Parson, Governatore del Missouri e acerrimo oppositore dell'obbligo di mascherina, si è ammalato di COVID-19.… - Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - GiovanniToti : MISURE PER #GENOVA Obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24… - sardanews : Covid: obbligo mascherine anche all'aperto in Calabria - rep_genova : Covid, in Svizzera obbligo di quarantena per chi è stato in Liguria: 'Colpa del cluster spezzino' [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid obbligo Covid, in Svizzera obbligo di quarantena per chi è stato in Liguria: "Colpa del cluster spezzino" La Repubblica Liguria: “La Svizzera torni sulla sua decisione”

La Liguria chiede alla Svizzera di ritornare sulla sua decisione di inserire la regione nella ‘lista rossa’ delle aree a rischio di coronavirus, con obbligo di quarantena per chi ritorna nella ...

Coronavirus: a Fiumicino è picco di contagi

“Sono arrivati poco fa i dati della ASL RM3 sui contagi in città e non sono buoni”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento ci sono 36 persone positive e 32 in sorveglianza attiva ...

