Covid nel Lazio, D’Amato: “Se la curva salirà, torneranno le mascherine obbligatorie all’aperto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid nel Lazio: l’attenzione è alta. “Ci aspettavamo una ripresa dei casi. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circoLazione. Se la curva salirà ancora, c’è l’ipotesi di mascherine obbligatorie all’aperto”. Così l‘assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervistato dal Messaggero dopo il record di casi positivi degli scorsi giorni. Quando si è superata la soglia di 200 nuovi casi in 24 ore. La maggioranza dei quali a Roma. Covid, D’Amato: se peggiora mascherine anche in strada “E’ una misura classica. Che è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 settembre 2020)nel: l’attenzione è alta. “Ci aspettavamo una ripresa dei casi. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circone. Se lasalirà ancora, c’è l’ipotesi diall’aperto”. Così l‘assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervistato dal Messaggero dopo il record di casi positivi degli scorsi giorni. Quando si è superata la soglia di 200 nuovi casi in 24 ore. La maggioranza dei quali a Roma., D’Amato: se peggioraanche in strada “E’ una misura classica. Che è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale. ...

borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - Adnkronos : #Covid, superati i 32 milioni di contagi nel mondo - matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - SecolodItalia1 : Covid nel Lazio, D’Amato: “Se la curva salirà, torneranno le mascherine obbligatorie all’aperto”… - informatori_it : L’attuale situazione epidemiologica in molti paesi – si legge nel nuovo Risk Assessment dell’Ecdc – è preoccupante.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Scuola, ancora 2.800 posti da assegnare: a Udine è piena emergenza

«Non possiamo esimerci – se legge nel documento – dallo stigmatizzare ... “rinforzi” previsti per far fronte all’emergenza Covid, di cui 1.090 relative a personale Ata e 676 a docenti ...

Torino ospita la celebrazione nazionale della Giornata dei migranti e rifugiati

E in certi casi il Covid-19 non ha fatto che rafforzare i pregiudizi: «Per i migranti» si legge ancora nel documento «la pandemia ha rappresentato il passaggio dalla sovraesposizione mediatica e ...

«Non possiamo esimerci – se legge nel documento – dallo stigmatizzare ... “rinforzi” previsti per far fronte all’emergenza Covid, di cui 1.090 relative a personale Ata e 676 a docenti ...E in certi casi il Covid-19 non ha fatto che rafforzare i pregiudizi: «Per i migranti» si legge ancora nel documento «la pandemia ha rappresentato il passaggio dalla sovraesposizione mediatica e ...