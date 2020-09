Covid, la nuova circolare: assenza da scuola con sintomi: senza tampone non si rientra. Il documento (Di venerdì 25 settembre 2020) Cosa fare se ci si ammala in classe. A definire le linee guida è una circolare del mnistero della Salute. In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 settembre 2020) Cosa fare se ci si ammala in classe. A definire le linee guida è unadel mnistero della Salute. In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire...

Andrea Mandelli presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti, la Fofi, ha denunciato nuovamente la mancanza di scorte minime ... è pericolosa di per se e ha sintomi confondibili col Covid ...

Covid-19, l’aggiornamento: in Emilia-Romagna un decesso e 122 nuovi casi positivi

Sono 22i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero ... che in tutto sono18(-2), e quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 189 (-3). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota ...

