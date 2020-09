Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre: 1.912 nuovi contagi, 20 morti. È record dopo la fine del lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid in Italia, ecco la situazione in base al bollettino del 25 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.912, mentre i morti sono 20 (il totale sale così a 35.801).... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 settembre 2020)in, ecco la situazione in base aldel 252020. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.912, mentre isono 20 (il totale sale così a 35.801)....

HuffPostItalia : L'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito con forza al Covid e capovolto la traiettoria dell'epidemia' - Agenzia_Ansa : Omaggio all'Italia da parte dell' @WHO : 'Ha reagito con forza'. E il premier @GiuseppeConteIT ritwitta il messag… - Agenzia_Italia : In Italia la pandemia ha quintuplicato i casi di depressione - ConfartVt : Panunzi: “Pmi ossatura dell’Italia, con Covid scomparsa una generazione che ha dato tanto al Paese. Serve nuovo pat… - silnel : Covid, l'omaggio dell'Oms all'Italia in un video da brividi: «Ha ribaltato la traiettoria dell'epidemia» -