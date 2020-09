Covid Italia, bollettino oggi 24 settembre: 1.786 nuovi contagi, 23 morti, 10 in Lombardia. Veneto e Lazio in testa (Di venerdì 25 settembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 24 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1786, I morti nelle ultime 24 ore sono 23 (il totale sale così a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 settembre 2020) La situazioneinin base aldel 242020. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1786, Inelle ultime 24 ore sono 23 (il totale sale così a...

GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - GBenamati : Johnson: “abbiamo più casi di COVID che in Italia perché amiamo la libertà”. Mattarella: “anche noi amiamo la liber… - msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - Domenico_Marra : #Lavoro DALLA GERMANIA/ I posti di lavoro a rischio anche in Italia (e il Covid non c’entra) - arualuas : @FapontiFranco @DavidSassoli Ma mi domando come l'Italia possa uscire dalla sua crisi, aggravata dal Covid ma iniz… -