Covid, in Francia 21mila contagi in un giorno. Regno Unito, picco di casi da maggio: 6.876. Oms: "Così rischiamo 2 milioni di morti" (Di venerdì 25 settembre 2020) Crescono i casi di coronavirus in Europa. Allarmanti sono soprattutto i dati che arrivano dalla Francia: il ministero della Sanità ha registrato 20.940 nuovi contagi in 24 ore, con 52 nuove vittime del Covid. Giovedì i positivi erano stati 16mila. Anche la Gran Bretagna oggi ha toccato un nuovo picco, dopo quello di ieri (6.874 casi, la cifra più alta da maggio) mentre in Spagna, dove si sono registrati 12mila casi in un solo giorno, è scontro aperto tra il governo e la comunità di Madrid, accusata dal ministero della Salute di aver ignorato il suggerimento di un lockdown per circoscrivere l'emergenza. E allargando lo sguardo al quadro globale, l'Oms evoca il rischio di due ...

