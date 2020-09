Covid, il carnevale di Rio de Janeiro rinviato a tempo indeterminato (Di venerdì 25 settembre 2020) Rio De Janeiro, 25 settembre 2020 - Il carnevale di Rio de Janeiro è l'ultima vittima della pandemia di Coronavirus nel mondo: l'edizione 2021, prevista per il prossimo febbraio, è stata rinviato a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Rio De, 25 settembre 2020 - Ildi Rio deè l'ultima vittima della pandemia di Coronavirus nel mondo: l'edizione 2021, prevista per il prossimo febbraio, è stataa ...

caroliarita : RT @ROBZIK: #COVID in #Brasile: annullato il #carnevale di Rio previsto nel febbraio 2021. - cagliaripad : Covid, rinviato in Carnevale di Rio - VelvetMagIta : Rinviato a tempo indeterminato il #Carnevale di #RiodeJaneiro : non succedeva dal 1912 >>> - ilcentrotirreno : Covid, salta il Carnevale di Rio - zazoomblog : Rio de Janeiro annullato il Carnevale a causa del Covid-19 - #Janeiro #annullato #Carnevale #causa -