Covid, è emergenza sulla nave Margottini: 46 i militari positivi

È emergenza Covid sulla nave Margottini. Secondo quanto si apprende dalle fonti, infatti, sarebbero 46 i militari a bordo risultati positivi al coronavirus. Tra questi, 15 sono quelli ricoverati presso l'ospedale di Siracusa. Allarme scattato per caso sospetto.

Ultime Notizie dalla rete : Covid emergenza Covid, emergenza sulla nave Margottini: 47 militari positivi, 4 ricoverati a Siracusa Il Messaggero Villarosa e Bonaccorsi: "Turismo al centro dell'agenda politica"

I due sottosegretari intervengono all'assemnblea di Fiavet. Rassicurando gli adv sul ruolo preminente del turismo nei provvedimenti a venire. A partire dal Recovery fund "Il Governo ha speso 100 milia ...

Crisi post covid: la chiusura del Caffé San Marco. "Firenze, situazione gravissima"

Firenze, 25 settembre 2020 - E' un'altra notizia che rivela la situazione molto complicata che vive il centro storico di Firenze, alle prese con il turismo che non decolla. Alle prese con una crisi po ...

