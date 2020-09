Covid | De Luca | “Situazione delicata | o si rispettano le regole o chiudiamo tutto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiecco Vincenzo De, il governatore, rieletto con numeri bulgari alle regionali della scorsa settimana, ritorna con l’appuntamento del venerdì pomeriggio. Via facebook, l’inquilino di palazzo Santa Lucia ha parlato ai cittadini campani. Tanto spazio, ovviamente, all’emergenza. Ma sono molti i temi toccati nel suo intervento. Ecco alcuni dei passaggi più significativi, a partire dai risultati elettorali. ELEZIONI Ho il dovere di ringraziare di cuore quanti hanno voluto sostenermi nella battaglia elettorale. Credo di aver avuto sostegno di uomini e donne della nostra regionale al di là degli orientamenti politici. Non è stata una scelta orientata agli interessi di partiti ma a quelli di un territorio. Risultato storico che credo esprima apprezzamento per il lavoro fatto ma ...