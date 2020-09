Covid, assenza da scuola con sintomi: senza tampone non si rientra. Il documento (Di venerdì 25 settembre 2020) Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991. Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 25 settembre 2020) Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

fanpage : Per tornare in classe servirà presentare un certificato medico che attesti anche l’esito negativo del tampone - NewsMondo1 : Scuola, dopo assenza per sintomi assimilabili al Covid per tornare in classe serve il tampone… - infoitsalute : Scuola, per rientrare in classe dopo assenza con sintomi da Covid servono tampone e certificato - infoitsalute : Covid, assenza da scuola con sintomi: senza tampone non si rientra. Il documento - HakulinenMaria : RT @Cartabellotta: #scuole: rispetto alla segnalazione di positivi, classi in quarantena o micro-focolai stupisce l'assenza di un monitorag… -