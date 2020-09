Covid al centro di accoglienza di via Cocchia, Mastella chiede incontro urgente al Prefetto (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ufficialmente chiesto al Prefetto Francesco Antonio Cappetta la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla questione della positività al Covid-19 di alcuni migranti ospitati nel centro di accoglienza ubicato in via Cocchia. Una situazione che ha destato grosso allarme, soprattutto tra i cittadini del rione Libertà, e rispetto alla quale il Comune di Benevento non ha alcuna competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, ha ufficialmente chiesto alFrancesco Antonio Cappetta la convocazionedel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla questione della positività al-19 di alcuni migranti ospitati neldiubicato in via. Una situazione che ha destato grosso allarme, soprattutto tra i cittadini del rione Libertà, e rispetto alla quale il Comune di Benevento non ha alcuna competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiovanniToti : MISURE PER #GENOVA Obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24… - graziano_delrio : L’emergenza Covid nella sua orribile declinazione di morte ha riportato al centro i valori essenziali del nostro vi… - Agenzia_Ansa : Covid: 18 contagi in una Rsa a Bari, si amplia il focolaio a Polignano In un centro di accoglienza nel Pisano 17 ca… - PetrazzuoloF : RT @graziano_delrio: L’emergenza Covid nella sua orribile declinazione di morte ha riportato al centro i valori essenziali del nostro viver… - romatoday : Centro storico in crisi senza turisti: @virginiaraggi lancia il bollino 'covid free' per alberghi e ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid centro Coronavirus, in centro storico circolazione 10 volte superiore. A Bolzaneto positivo un migrante su due Genova24.it Centro di accoglienza di via Cocchia, Mastella chiede convocazione Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ufficialmente chiesto al prefetto Francesco Antonio Cappetta la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla ...

Sant'Egidio, l'allarme: «Per i più deboli è ancora lockdown»

«Il cibo è la prima e più urgente richiesta che ci viene portata. E poi la solitudine e il lavoro che hanno perso in tanti, soprattutto le donne». Tre periferie, tre situazioni diverse da Sant'Andrea ...

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ufficialmente chiesto al prefetto Francesco Antonio Cappetta la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla ...«Il cibo è la prima e più urgente richiesta che ci viene portata. E poi la solitudine e il lavoro che hanno perso in tanti, soprattutto le donne». Tre periferie, tre situazioni diverse da Sant'Andrea ...