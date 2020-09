Covid, 7 nuovi positivi nel Sannio: l’aggiornamento dell’Asl (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua ad aumentare il dato dei contagi nel Sannio. Salgono a 113 i casi di positività al Coronavirus registrati dall’Asl di Benevento nel report odierno. L’aggiornamento si riferisce alle ore 12 di oggi, venerdì 25 settembre. Sette i nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri. In particolare si registrano 5 nuovi casi a Benevento, che resta, con un totale di 40 postivi, il comune con più casi Covid. nuovi positivi anche a Moiano (+1) e a Pago Veiano (+1). Quarantaquattro il totale dei guariti, 3 in più rispetto al bollettino di ieri: uno a Paduli, uno San Bartolomeo in Galdo e uno a Torrecuso. L'articolo Covid, 7 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua ad aumentare il dato dei contagi nel. Salgono a 113 i casi dità al Coronavirus registrati dall’Asl di Benevento nel report odierno. L’aggiornamento si riferisce alle ore 12 di oggi, venerdì 25 settembre. Sette irispetto alla giornata di ieri. In particolare si registrano 5casi a Benevento, che resta, con un totale di 40 postivi, il comune con più casianche a Moiano (+1) e a Pago Veiano (+1). Quarantaquattro il totale dei guariti, 3 in più rispetto al bollettino di ieri: uno a Paduli, uno San Bartolomeo in Galdo e uno a Torrecuso. L'articolo, 7 ...

