Covid-19 | vaccino russo convince | già ordinato da 3 Paesi | oltre 200 000 dosi

MOSCA – Il vaccino russo battezzato Sputnik V prende quota e sembra convincere la comunità internazionale, con circa 200 milioni di dosi ordinate sinora. I Paesi più attivi sono Messico, Brasile e Ind ...

Coronavirus, rinviato il Carnevale di Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO. Rinviato, sine die, il Carnevale di Rio de Janeiro. Si sarebbe dovuto tenere il prossimo febbraio, ma l'emergenza coronavirus ha imposto lo stop all'evento che ogni anno attira milioni ...

