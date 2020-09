Covid-19, ultime notizie – Scuola, dalla ripartenza 75 istituti hanno chiuso a causa Covid. In Israele parte il lockdown. L’Olanda registra un nuovo record in negativo (Di venerdì 25 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, record di nuovi contagi post lockdown: +1.912 (ieri +1.786) con 107mila tamponi. Le vittime sono 20 25 settembreCoronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi contagi: +277 con quasi mille tamponi in meno. Due i decessi 25 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSuperati i 32,2 milioni di casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime sono arrivate a quota 983 mila. Secondo i dati della ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus,di nuovi contagi post: +1.912 (ieri +1.786) con 107mila tamponi. Le vittime sono 20 25 settembreCoronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi contagi: +277 con quasi mille tamponi in meno. Due i decessi 25 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSuperati i 32,2 milioni di casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime sono arrivate a quota 983 mila. Secondo i dati della ...

