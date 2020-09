Covid-19 in Irpinia, altri sedici contagi: quattro sono di Cervinara (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 16 persone: 1, residente nel comune di Baiano, già sottoposto a test sierologico; 4, residenti nel comune di Cervinara, di cui un rientro dall’estero e un contatto; 1, residente nel comune di Chiusano San Domenico, rientro dall’estero; 3, residenti nel comune di Conza della Campania, di cui due contatti di positivo; 1, residente nel comune di Frigento; 1, residente nel comune di Grottaminarda, contatto di caso; 1, residente nel comune di Mirabella Eclano, contatto di caso; 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina, di cui due contatti di caso; 1, residente nel comune di Trevico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica cherisultati positivi al19 i tamponi effettuati su 16 persone: 1, residente nel comune di Baiano, già sottoposto a test sierologico; 4, residenti nel comune di, di cui un rientro dall’estero e un contatto; 1, residente nel comune di Chiusano San Domenico, rientro dall’estero; 3, residenti nel comune di Conza della Campania, di cui due contatti di positivo; 1, residente nel comune di Frigento; 1, residente nel comune di Grottaminarda, contatto di caso; 1, residente nel comune di Mirabella Eclano, contatto di caso; 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina, di cui due contatti di caso; 1, residente nel comune di Trevico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

