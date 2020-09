Covid-19, contagi in aumento in Europa, Francia rischia un nuovo lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) I nuovi casi e focolai Covid-19 continuano a crescere e si teme una nuova ondata come quella di marzo anzi peggiore è questo quanto afferma la Commissaria Europea alla Salute Stella Kyriakides. Il momento è decisivo per l’Europa, tutti gli stati membri devono tenersi pronti e adottare tutte le misure restrittive. Europa Covid-19, situazione preoccupante In Europa il quadro non è rassicurante ad esempio in Inghilterra nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 6.634 e 40 morti. Francia e Austria nonostante siano alti i contagi restano bassi i numeri dei malati e delle vittime mentre Spagna, Malta, Romania e Croazia l’allarme resta alto sia per il numero dei decessi sia per lo stato delle strutture sanitarie. Per cercare di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) I nuovi casi e focolai-19 continuano a crescere e si teme una nuova ondata come quella di marzo anzi peggiore è questo quanto afferma la Commissaria Europea alla Salute Stella Kyriakides. Il momento è decisivo per l’, tutti gli stati membri devono tenersi pronti e adottare tutte le misure restrittive.-19, situazione preoccupante Inil quadro non è rassicurante ad esempio in Inghilterra nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 6.634 e 40 morti.e Austria nonostante siano alti irestano bassi i numeri dei malati e delle vittime mentre Spagna, Malta, Romania e Croazia l’allarme resta alto sia per il numero dei decessi sia per lo stato delle strutture sanitarie. Per cercare di ...

