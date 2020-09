Covid-19 | caso all’Asl di Cautano | il Sindaco ‘interroga’ il Distretto sanitario di San Giorgio

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldi, Alessandro Gisoldi, relativa aldi contagio al-19 registrato alla struttura medica dell’Asl. “Preso atto che: • negli ultimi giorni la struttura ASL ubicata asta funzionando a singhiozzo con conseguente riduzione dei servizi erogati; • che un dipendente operante nella struttura di cui sopra e non residente aè risultato positivo al19; • che l’amministrazione comunale è venuta a conoscenza dell’informazione solo attraverso gli organi di stampa; • che tuttora, in merito, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale al comune presso il ...

Coronavirus e scuola: la circolare. Quando un alunno – o dirigente scolastico – potrà ritornare a scuola se assente per una sospetta infezione da Coronavirus? Lo ha chiarito con una circolare il minis ...In Toscana sono 14.355 i casi di positività al Coronavirus, 139 in più rispetto a ieri (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto ...