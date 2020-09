Cosa sappiamo dell’attacco vicino alla sede di Charlie Hebdo in cui sono rimaste ferite due persone (Di venerdì 25 settembre 2020) Venerdì mattina due persone sono state aggredite all’arma bianca a pochi passi dalla redazione di Charlie Hebdo, a rue Nicolas Appert. Le due vittime, un uomo e una donna, sono entrambe dipendenti della società di produzione televisiva Premières Lignes Television, e sono state subito trasportate all’ospedale poco dopo. Il primo ministro, Jean Castex, ha detto che i due non sono in pericolo di vita, anche se le loro condizioni sono gravi. Paul Moreira, dirigente di Premières Lignes, ha spiegato la dinamica dell’accaduto: « verso le 11.45 un uomo ha aggredito con una mannaia i due dipendenti che stavano fumando una sigaretta a pochi passi dal palazzo». Le polizia ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 settembre 2020) Venerdì mattina duestate aggredite all’arma bianca a pochi passi dredazione di, a rue Nicolas Appert. Le due vittime, un uomo e una donna,entrambe dipendenti della società di produzione televisiva Premières Lignes Television, estate subito trasportate all’ospedale poco dopo. Il primo ministro, Jean Castex, ha detto che i due nonin pericolo di vita, anche se le loro condizionigravi. Paul Moreira, dirigente di Premières Lignes, ha spiegato la dinamica dell’accaduto: « verso le 11.45 un uomo ha aggredito con una mannaia i due dipendenti che stavano fumando una sigaretta a pochi passi dal palazzo». Le polizia ...

fanpage : Che cosa sappiamo dell’attacco a Parigi di fronte alla ex sede di #CharlieHebdo - MANGO55MANGO : RT @ilfoglio_it: Due persone sono state accoltellate vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, a Parigi, proprio nei giorni in cui si svolge il… - CHlKOORITA : sappiamo già cosa vincerà ma i still feel super guilty haha ! - CastigamattU : RT @rivia_di: Stavo riflettendo.... Obbligano a entrare nei locali con mascherine e spesso sono di cotone. Ma se scorreggi e la suddetta pa… - rivia_di : Stavo riflettendo.... Obbligano a entrare nei locali con mascherine e spesso sono di cotone. Ma se scorreggi e la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Cosa sappiamo del caso del cardinale Becciu Il Post Che cosa sappiamo dell’attacco a Parigi di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo

È stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico in seguito a quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a Parigi, nei pressi della ex redazione del settimanale satirico Charli ...

Morbidelli: “Manca la potenza, ma il passo è buono”

Franco Morbidelli chiude al comando la seconda sessione di prove libere e si candida come uno dei contendenti alla vittoria nella gara di domenica a Barcellona. Il pilota Yamaha è soddisfatto del pass ...

È stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico in seguito a quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a Parigi, nei pressi della ex redazione del settimanale satirico Charli ...Franco Morbidelli chiude al comando la seconda sessione di prove libere e si candida come uno dei contendenti alla vittoria nella gara di domenica a Barcellona. Il pilota Yamaha è soddisfatto del pass ...