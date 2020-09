Coronavirus, viceministro Sileri: riaprire gli stadi ma tolleranza zero (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Si può pensare di riaprire gli stadi con un minimo di persone ma con regole veramente rigide, con estrema severità e tolleranza zero'. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. 'E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Si può pensare diglicon un minimo di persone ma con regole veramente rigide, con estrema severità e'. Lo ha detto ildella Salute, Pierpaolo. 'E' ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, viceministro Sileri: riaprire gli stadi ma tolleranza zero #covid - MediasetTgcom24 : Coronavirus, viceministro Sileri: riaprire gli stadi ma tolleranza zero #covid - SignorAldo : RT @La7tv: #piazzapulita Coronavirus, il viceministro Pierpaolo #Sileri: 'Faccio fatica a credere che avremo mille morti al giorno, come a… - Agenpress : Coronavirus, Sileri: “Le parole di Johnson? Se tutti rispettiamo le regole siamo più liberi'… - sanghi47 : RT @La7tv: #piazzapulita Coronavirus, il viceministro Pierpaolo #Sileri: 'Faccio fatica a credere che avremo mille morti al giorno, come a… -