Coronavirus: Vacca (M5S), 'Oms conferma che siamo un modello' (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "L'Oms elogia l'Italia per la gestione della pandemia, abbiamo tutelato diritto a salute e istruzione. Si è fatta una campagna di disinformazione senza precedenti su scuola, ma i fatti alla lunga ripagano. Grazie a questo governo siamo un modello nel mondo: siamone orgogliosi!" Così su Twitter Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "L'Oms elogia l'Italia per la gestione della pandemia, abbiamo tutelato diritto a salute e istruzione. Si è fatta una campagna di disinformazione senza precedenti su scuola, ma i fatti alla lunga ripagano. Grazie a questo governounnel mondo:ne orgogliosi!" Così su Twitter Gianluca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

webmagazine24 : Vacca e Valente vogliono riaprire gli #Stadi al 20% della capienza - e_c_o_c : RT @bianca_cappa: Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Times loda… - lukogene : RT @bianca_cappa: Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Times loda… - bianca_cappa : Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Time… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vacca Coronavirus: Vacca (M5S), 'Oms conferma che siamo un modello' LiberoQuotidiano.it Francesco Guccini si racconta al Premio Ceppo

Al Teatro Manzoni di Pistoia (Corso Gramsci 129), giovedì 1 ottobre alle ore 17.00, la 64 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo organizza un “Omaggio a Francesco Guccini”. L’evento si sv ...

Acr, Mazzone: “Può essere l’anno giusto”. Bollino: “Vogliamo iniziare bene”

Tra i tantissimi volti nuovi in casa Acr Messina c’è anche l’esterno under Luciano Mazzone, arrivato al pari di Salvatore Monteleone in prestito dalla Virtus Francavilla. L’esterno destro l’anno scors ...

Al Teatro Manzoni di Pistoia (Corso Gramsci 129), giovedì 1 ottobre alle ore 17.00, la 64 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo organizza un “Omaggio a Francesco Guccini”. L’evento si sv ...Tra i tantissimi volti nuovi in casa Acr Messina c’è anche l’esterno under Luciano Mazzone, arrivato al pari di Salvatore Monteleone in prestito dalla Virtus Francavilla. L’esterno destro l’anno scors ...