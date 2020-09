Coronavirus: Vacca (M5S), 'Oms conferma che siamo un modello' (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "L'Oms elogia l'Italia per la gestione della pandemia, abbiamo tutelato diritto a salute e istruzione. Si è fatta una campagna di disinformazione senza precedenti su scuola, ma i fatti alla lunga ripagano. Grazie a questo governo siamo un modello nel mondo: siamone orgogliosi!" Così su Twitter Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "L'Oms elogia l'Italia per la gestione della pandemia, abbiamo tutelato diritto a salute e istruzione. Si è fatta una campagna di disinformazione senza precedenti su scuola, ma i fatti alla lunga ripagano. Grazie a questo governounnel mondo:ne orgogliosi!" Così su Twitter Gianluca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

webmagazine24 : Vacca e Valente vogliono riaprire gli #Stadi al 20% della capienza - e_c_o_c : RT @bianca_cappa: Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Times loda… - lukogene : RT @bianca_cappa: Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Times loda… - bianca_cappa : Per una volta che all’estero ci lodano, possiamo evitare di mandare tutto in vacca? Coronavirus, il Financial Time… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vacca Coronavirus: Vacca (M5S), 'Oms conferma che siamo un modello' LiberoQuotidiano.it CALCIO: VACCA E VALENTE (M5S), “RIAPRIRE STADI CON CAPIENZA 20-25 PER CENTO ANCHE IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Giusto riaprire gli stadi a 1.000 persone, ma adesso dobbiamo fare un passo avanti e tracciare un percorso che ci porti al 20-25% della capienza in sicurezza, distanziati e con mascherina.

SCUOLE: AD ARISCHIA DOMANI VICE MINISTRO ASCANI PER INAUGURAZIONE NUOVO EDIFICIO

L’AQUILA – Una ripartenza doppia per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Arischia, la prima a essere completamente ricostruita dopo il sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009. Domani, g ...

L’AQUILA – “Giusto riaprire gli stadi a 1.000 persone, ma adesso dobbiamo fare un passo avanti e tracciare un percorso che ci porti al 20-25% della capienza in sicurezza, distanziati e con mascherina.L’AQUILA – Una ripartenza doppia per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Arischia, la prima a essere completamente ricostruita dopo il sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009. Domani, g ...