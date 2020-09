Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Brasile, Carnevale di Rio posticipato a tempo indefinito (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 31 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 25 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,10 – Cina, primi due contagi asintomatici dal 20 agosto – La Cina registra i primi due casi di contagio asintomatici sviluppatisi localmente in oltre un mese. Si tratta di due operai ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)dal: tutte le news inreale– Sono oltre 31 milioni i casi difinora accertati nel: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, venerdì 25 settembre 2020, aggiornate inreale. Ore 07,10 – Cina, primi due contagi asintomatici dal 20 agosto – La Cina registra i primi due casi di contagio asintomatici sviluppatisi localmente in oltre un mese. Si tratta di due operai ...

