Coronavirus | terrore in Francia | 16mila contagi in un giorno | “Lockdown!”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Laforse ha sbagliato tutto e oggi si ritrova a fronteggiare ilcosì come era stato all’inizio. Verso un nuovo lockdown. Avevano criticato le misure troppo restrittive dell’Italia, si erano vantati di aver fatto andare i figli a scuola prima di tutti e di avere concesso libertà ai concittadini poco tempo dopo il lockdown. Ma qualcosa non deve essere funzionato nel sistema sanitario francese, perché oggi si può parlare tranquillamente di un ‘ritorno all’origine’: igiornalieri sono quanti erano quando la pandemia ha avuto inizio. I nostri vicini, ieri, hanno registrato bennuoviati nelle ultime 24 ore, e il premier Jean Castex è molto preoccupato e sta pensando ad un nuovo ...

franco67238399 : 'Con influenza rischio doppia pandemia letale' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terrore

CheNews.it

Il giovane è arrivato al pronto soccorso con unae nonostante tutti i tentativi dei medici per lui non c'è stato nulla da fare.Si aggrava perciò il bilancio delle vittime da Covid in Sardegna. Era segu ...Il 110% arranca? L’impressione è un po’ questa, tutti ne parlano ma i cantieri sono ancora da avviare. Questo per i tanti problemi, pratici e giuridici, che questa super agevolazione porta con sé. Com ...