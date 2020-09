Coronavirus, Speranza: “Eventuale proroga dello stato emergenza solo su piccoli territori. Test per chi arriva da Londra? Valutiamo con attenzione” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Sullo stato di emergenza faremo una valutazione senz’altro da qui a qualche settimana, quando arrivera’ a scadenza e ci teniamo pronti ad ogni evenienza, nel senso che abbiamo bisogno di essere pronti a misure qualora dovessero essere necessarie, a livello di piccoli territori sub provinciali. Escludiamo in questo momento interventi piu’ larghi”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto in diretta al TG3. “L’Italia sta un po’ meglio rispetto a tanti Paesi anche europei – ha detto ancora Speranza – ma il virus circola in maniera significativa anche da noi, quindi dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione anche con le misure e i comportamenti individuali, che sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) “Sullodifaremo una valutazione senz’altro da qui a qualche settimana, quando arrivera’ a scadenza e ci teniamo pronti ad ogni evenienza, nel senso che abbiamo bisogno di essere pronti a misure qualora dovessero essere necessarie, a livello disub provinciali. Escludiamo in questo momento interventi piu’ larghi”. Cosi’ il ministro della Salute Robertointervenuto in diretta al TG3. “L’Italia sta un po’ meglio rispetto a tanti Paesi anche europei – ha detto ancora– ma il virus circola in maniera significativa anche da noi, quindi dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione anche con le misure e i comportamenti individuali, che sono ...

