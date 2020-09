Coronavirus: Spagna, 12.272 casi e 120 morti in 24 ore (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - Sono 12.272 i casi di Coronavirus in Spagna nelle ultime 24 ore. I morti sono 120. Lo riporta El Pais citando i dati del ministero della Sanità. Il totale dei contagi dall'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 25 SET - Sono 12.272 idiinnelle ultime 24 ore. Isono 120. Lo riporta El Pais citando i dati del ministero della Sanità. Il totale dei contagi dall'...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna record di vittime in un giorno: 241. Johnson vara nuove restrizioni #ANSA - iconanews : Coronavirus: Spagna, 12.272 casi e 120 morti in 24 ore - EmilioBerettaF1 : #coronavirus, la situazione nel mondo -