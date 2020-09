Coronavirus, Silvio Berlusconi ancora positivo a quasi un mese di distanza: “Con pazienza e serenità ne usciremo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Silvio Berlusconi non ha ancora vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. A quasi un mese di distanza dall’accertamento del contagio, il nuovo tampone a cui è stato sottoposto il leader di Forza Italia risulta ancora positivo. Berlusconi, perennemente controllato dal primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è in condizioni di ripresa complessiva e soddisfacente. Nonostante si trovi in assenza di sintomi – fa sapere Repubblica – Berlusconi deve proseguire l’isolamento domiciliare. Ma ai suoi dice: “Con pazienza e serenità ne usciremo” L'articolo Coronavirus, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)non havinto la sua battaglia contro il. Aundidall’accertamento del contagio, il nuovo tampone a cui è stato sottoposto il leader di Forza Italia risulta, perennemente controllato dal primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è in condizioni di ripresa complessiva e soddisfacente. Nonostante si trovi in assenza di sintomi – fa sapere Repubblica –deve proseguire l’isolamento domiciliare. Ma ai suoi dice: “Cone serenità ne usciremo” L'articolo, ...

