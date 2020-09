Coronavirus, Sileri: “Le parole di Johnson? Il rispetto delle regole è libertà, e tutti rispettiamo le regole siamo più liberi” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione in Italia – “L’Italia ha avuto sicuramente delle regole rigide, un allentamento c’è stato nei mesi estivi e abbiamo avuto una risalita dei contagi. Le regole sono tre: distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani, tutto il resto è complicarsi la vita. Gli altri Paesi non hanno applicato le regole come le abbiamo applicate noi. Avendo avuto una rigidità maggiore abbiamo oggi una situazione migliore ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo(M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione in Italia – “L’Italia ha avuto sicuramenterigide, un allentamento c’è stato nei mesi estivi e abbiamo avuto una risalita dei contagi. Lesono tre: distanziamento, mascherina e lavaggiomani, tutto il resto è complicarsi la vita. Gli altri Paesi non hanno applicato lecome le abbiamo applicate noi. Avendo avuto una rigidità maggiore abbiamo oggi una situazione migliore ...

