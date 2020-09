Coronavirus, Sileri: “Bisogna liberare le persone dalla quarantena. Seconda ondata? Avremo tante mareggiate” (Di venerdì 25 settembre 2020) “C’è una corsa al vaccino, non è importante chi arriverà prima ma chi arriverà meglio. Verosimilmente arriverà non prima della metà del 2021“: è quanto ha affermato ieri sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite a Piazza Pulita su La7 . “Bisogna cercare di liberare le persone dalle quarantene, rischiamo di mandare in quarantena troppe persone. Serve un cambio di strategia e consentire a coloro che non sono positivi ma sono dei contatti stretti di fare un tampone. Se è negativo liberarli dalla quarantena“. In riferimento all’ipotesi Seconda ondata, Sileri ha spiegato: ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) “C’è una corsa al vaccino, non è imporchi arriverà prima ma chi arriverà meglio. Verosimilmente arriverà non prima della metà del 2021“: è quanto ha affermato ieri sera il viceministro della Salute Pierpaolo, ospite a Piazza Pulita su La7 . “Bisogna cercare diledalle quarantene, rischiamo di mandare introppe. Serve un cambio di strategia e consentire a coloro che non sono positivi ma sono dei contatti stretti di fare un tampone. Se è negativo liberarli“. In riferimento all’ipotesiha spiegato: ...

