Coronavirus | record di contagi dalla fine del lockdown | 1912 nuovi casi e 20 decessi Allarme nel Lazio

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora in aumento idinel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.912(ieri erano 1.786) e 20(ieri erano 23) Che portano il totale delle vittime a 35.801 dall’inizio della pandemia. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino odierno pubblicato sul sito della Protezione civile.in aumento: 1.912 nuociNumeri importanti, ma fortunatamente molto lontani dalle cifredella Francia e di altri paesi europei. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 107.269 tamponi, per un totale di 10.894.963 dall’inizio emergenza. Cresce anche il numero dei guariti: il totale dei dimessi/guariti è di 222.716 (+954 nelle ultime 24 ore). Gli attuali ...

Nelle ultime 24 ore si registrano 107 nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia. La mappa del contagio nell’Isola. Sul fronte del contagio la provincia di Palermo si conferma ancora una volta la ...306.235 casi, 35.801 morti, 222.716 guariti, 47.718. malati. Dati Protezione Civile del 25 settembre 2020. L'Oms omaggia l'Italia per come ha saputo reagire alla pandemia. Nel Lazio 230 nuovi casi: da ...