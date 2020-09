Coronavirus, prima Regione italiana pronta a chiudere TUTTO (Di venerdì 25 settembre 2020) Troppi contagi, se la curva sale ancora «chiudiamo TUTTO». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca su Facebook, ribadendo l'appello a comportamenti corretti specie con l'uso delle mascherine, reso obbligatorio anche all'aperto. «Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell'epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo TUTTO. Se l'alternativa è tra avere morti in strada o fare una allegra passeggiata, non ci sarà alcun dubbio». «Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie. Solo con ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 25 settembre 2020) Troppi contagi, se la curva sale ancora «chiudiamo». Lo ha detto il presidente dellaCampania, Vincenzo De Luca su Facebook, ribadendo l'appello a comportamenti corretti specie con l'uso delle mascherine, reso obbligatorio anche all'aperto. «Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell'epidemia, se la curva continua a saliremo. Se l'alternativa è tra avere morti in strada o fare una allegra passeggiata, non ci sarà alcun dubbio». «Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie. Solo con ...

Un milione di dosi di vaccino antinfluenzale entro il primo ottobre. L'obiettivo è vaccinare 2,4 milioni di cittadini. A renderlo noto l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, a margine ...

La situazione dei contagi da coronavirus nella Regione Lazio nel bollettino di oggi venerdì 25 settembre 2020. Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono a Roma ...

