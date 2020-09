Coronavirus, paese in isolamento in Sardegna: ad Aidomaggiore si può entrare e uscire solo per necessità, chiudono tutte le attività commerciali (Di venerdì 25 settembre 2020) Il paese di Aidomaggiore (Oristano) viene posto in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Un provvedimento straordinario assunto dall’amministrazione comunale. Si potra’ uscire ed entrare nell’abitato, ma solo per esigenze lavorative, per fare acquisti strettamente necessari, per recarsi in farmacia, per motivi di salute o per altre necessita’ ed esigenze familiari, muniti di specifica autocertificazione (scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune). Prevista la chiusura di tutte le attivita’ commerciali operanti nel territorio comunale, ad eccezione del negozio di generi alimentari, edicola, tabacchino e farmacia. In paese, popolato solo da ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildi(Oristano) viene posto ina causa dell’emergenza. Un provvedimento straordinario assunto dall’amministrazione comunale. Si potra’ednell’abitato, maper esigenze lavorative, per fare acquisti strettamente necessari, per recarsi in farmacia, per motivi di salute o per altre necessita’ ed esigenze familiari, muniti di specifica autocertificazione (scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune). Prevista la chiusura dile attivita’operanti nel territorio comunale, ad eccezione del negozio di generi alimentari, edicola, tabacchino e farmacia. In, popolatoda ...

fattoquotidiano : Non bisogna essere degli esperti in pandemie per capire che un Paese in cui i contagi da coronavirus superano ormai… - Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - fanpage : L'elogio dell'Oms al nostro Paese ???? - EmMicucci : #Coronavirus #ISS: Aumento dei nuovi casi per l'ottava settimana consecutiva Il virus oggi circola in tutto il Paes… - MaripPia : Io ho ancora qualche perplessità sui troppi errori fatti ad inizio pandemia, ma l’Oms omaggia l'Italia per come ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paese Covid, perché l’Italia ha un rischio basso nella classifica dei Paesi Ue e come fare per contenere i contagi Il Sole 24 ORE Coronavirus, Conte all'Onu: "Pandemia sia l'opportunità per un nuovo inizio"

La pandemia di coronavirus è e deve essere anche "l'opportunità per ... la prima volta che accade nella storia per il nostro Paese. Roma farà di tutto perché questa occasione diventi "un momento di ...

Coronavirus, Speranza: «La priorità sono le scuole, non gli stadi». Rt sopra 1 in 10 regioni e nelle due province autonome

È chiaro e pacato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato al Tg3 sull’emergenza coronavirus. Il report del ministero ... Il 27,6% dei nuovi casi diagnosticati in tutto il Paese è stato ...

La pandemia di coronavirus è e deve essere anche "l'opportunità per ... la prima volta che accade nella storia per il nostro Paese. Roma farà di tutto perché questa occasione diventi "un momento di ...È chiaro e pacato il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato al Tg3 sull’emergenza coronavirus. Il report del ministero ... Il 27,6% dei nuovi casi diagnosticati in tutto il Paese è stato ...