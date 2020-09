Coronavirus, Oms “L'Italia ha reagito con forza” (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid – 19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Lo scrive l'Oms su twitter postando un video nel quale racconta il modo in cui l'Italia ha affrontato l'emergenza sanitaria.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid – 19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hannocon forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Lo scrive l'Oms su twitter postando un video nel quale racconta il modo in cui l'ha affrontato l'emergenza sanitaria.(ITALPRESS).

