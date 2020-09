Coronavirus, Oms: “I dati della scienza ci dicono che ha origine naturale, probabili 2 milioni di morti se non agiamo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre non si placano le polemiche su una possibile origine in laboratorio di SARS-CoV-2, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sottolinea un punto fermo: “Al momento tutte le pubblicazioni che abbiamo esaminato ci dicono che il virus ha un’origine naturale. Se qualcosa di diverso emergerà, lo valuteremo. Ma scienza ed evidenze devono restare le basi“, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Non possiamo commentare cose che non arrivano dalla scienza ma dai media“. Nel frattempo prosegue il dialogo con la Cina per far luce sull’origine del virus pandemico. “Daremo la caccia al caso zero, o ai casi zero, in Cina, e alla fonte ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre non si placano le polemiche su una possibilein laboratorio di SARS-CoV-2, il direttore generale dell’Organizzazione mondialesanità (Oms) sottolinea un punto fermo: “Al momento tutte le pubblicazioni che abbiamo esaminato ciche il virus ha un’. Se qualcosa di diverso emergerà, lo valuteremo. Maed evidenze devono restare le basi“, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Non possiamo commentare cose che non arrivano dallama dai media“. Nel frattempo prosegue il dialogo con la Cina per far luce sull’del virus pandemico. “Daremo la caccia al caso zero, o ai casi zero, in Cina, e alla fonte ...

petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… - Mov5Stelle : Oggi l’Italia ha ricevuto un importante riconoscimento sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta co… - SkyTG24 : Coronavirus, Oms omaggia l'Italia: “Ha reagito con forza al Covid-19” - serebellardinel : RT @Mov5Stelle: Oggi l’Italia ha ricevuto un importante riconoscimento sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta contro la… - for_ever_rom : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, oltre 12 mila casi in 24 ore in Spagna. L'Oms: 'Due milioni di morti se non agiamo' [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms Coronavirus: oltre 1.900 contagi, record dal post lockdown. L'Iss: "Progressivo peggioramento" - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus: saliti i contagi venerdì in Italia, picco massimo dopo il lockdown

In Calabria ieri dieci nuovi casi di contagio da coronavirus. Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registr ...

Coronavirus, l'Oms elogia l'Italia per come ha affrontato la pandemia

"L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito da Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria del ...

In Calabria ieri dieci nuovi casi di contagio da coronavirus. Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registr ..."L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito da Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria del ...