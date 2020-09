Coronavirus, oltre 1900 casi, nuovo record post lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ancora i positivi al Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, sono 107.269. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. I guariti, invece, sono 954. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ancora i positivi alin Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912, il massimo del(ieri erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da, sono 107.269. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. I guariti, invece, sono 954.

