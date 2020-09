Coronavirus: oltre 1.900 contagi Il dato più alto del post lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ulteriormente nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus (+126) arrivando a 1.912, a fronte di un lieve calo dei tamponi rispetto al giorno precedente: oggi sono 107.269 (-750). In lieve calo anche i decessi: sono oggi 20 rispetto ai 23 registrati ieri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ulteriormente nelle ultime 24 ore i nuovi casi di(+126) arrivando a 1.912, a fronte di un lieve calo dei tamponi rispetto al giorno precedente: oggi sono 107.269 (-750). In lieve calo anche i decessi: sono oggi 20 rispetto ai 23 registrati ieri. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 1.900 contagi, record del post lockdown. L'Oms omaggia l'Italia - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, in Sicilia ancora oltre 100 casi: registrati 2 decessi

Coronavirus Sicilia con dati ancora superiori alla centinaia. Diminuiscono leggermente ricoveri e terapie intensive, ma aumentano i decessi nell'Isola. Ancora una volta, l'Isola supera quota 100 nuovi ...