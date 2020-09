Coronavirus, nuovo record di casi in Israele: 7527 nell’ultimo giorno, nel Paese scatta nuovo lockdown. Altri 2000 contagi in Germania (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre Israele si prepara ad affrontare – non senza polemiche – un nuovo lokdown, arriva la notizia che nel Paese si è registrato un nuovo record di casi di Coronavirus: 7527 nelle ultime ventiquattr’ore. Le misure restrittive entrano in vigore alle 14 di oggi, 25 settembre, e saranno in vigore fino all’11 ottobre, fine delle feste ebraiche. Israele ha un tasso di contagio del 12.8% e l’incremento di giovedì è stato registrato a fronte di 60mila tamponi eseguiti. In aumento i malati gravi arrivati a 669 (su 60.786 casi attivi) e di questi 167 in ventilazione. Le vittime sono, da inizio pandemia, 1378. Dopo gli attacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentresi prepara ad affrontare – non senza polemiche – unlokdown, arriva la notizia che nelsi è registrato undidinelle ultime ventiquattr’ore. Le misure restrittive entrano in vigore alle 14 di oggi, 25 settembre, e saranno in vigore fino all’11 ottobre, fine delle feste ebraiche.ha un tasso dio del 12.8% e l’incremento di giovedì è stato registrato a fronte di 60mila tamponi eseguiti. In aumento i malati gravi arrivati a 669 (su 60.786attivi) e di questi 167 in ventilazione. Le vittime sono, da inizio pandemia, 1378. Dopo gli attacchi ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele #ANSA - Am_Parente : Solo mantenendo alta la guardia possiamo evitare di tornare di nuovo in condizioni di emergenza a causa del coronav… - StreetNews24 : In Israele, per il terzo giorno consecutivo, si sono registrati più di settemila nuovi casi di coronavirus e si è s… - bastaCasta : RT @danieledann1: ??#Covid: In #Francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore. Il premier francese Jean Castex non esclude la possib… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: Parigi non esclude nuovo lockdown. Rinviato in Carnevale di Rio - Europa Agenzia ANSA Coronavirus: Raffaele Fitto positivo, l'annuncio su Fb

BARI, 25 SET - E' positivo al Covid l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconfitto di centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. Lo ha annunciato lui stesso con un ...

Coronavirus, Briatore: "Italiani migliori degli inglesi"

Flavio Briatore torna a parlare del coronavirus e lo fa elogiando il comportamento degli Italiani. In un video su Instagram, l’imprenditore reduce da un ricovero al San Raffaele perché positivo al Cov ...

BARI, 25 SET - E' positivo al Covid l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconfitto di centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. Lo ha annunciato lui stesso con un ...Flavio Briatore torna a parlare del coronavirus e lo fa elogiando il comportamento degli Italiani. In un video su Instagram, l’imprenditore reduce da un ricovero al San Raffaele perché positivo al Cov ...